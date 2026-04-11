TMW titola: “Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate”

Dopo l’esperienza triennale in Arabia Saudita, Franck Kessié sembra ormai deciso a chiudere il suo capitolo nel calcio mediorientale per fare ritorno nel calcio europeo. Nonostante l’ingaggio faraonico percepito finora, il centrocampista ivoriano ha espresso chiaramente la volontà di rimettersi in gioco in un contesto più competitivo, mostrandosi disposto a rinunciare a una parte dello stipendio pur di rientrare nel Vecchio Continente.
L’occasione è particolarmente ghiotta per i club interessati, dato che il giocatore si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. La Serie A appare come la sua destinazione preferita: la Juventus ha già avviato i primi contatti con il suo agente per valutarne la fattibilità.
Oltre ai bianconeri, anche la Roma monitora attentamente la situazione, così come Fiorentina e Como, che avevano già effettuato dei sondaggi la scorsa estate. In particolare, il club lariano potrebbe tornare alla carica se riuscisse a centrare la qualificazione a una coppa europea. Sebbene Kessié compirà 30 anni a dicembre, resta un profilo di alto livello, anche se le pretendenti chiederanno garanzie sulla sua condizione atletica dopo le stagioni trascorse a ritmi ridotti. Il Mondiale di giugno, al quale parteciperà con la sua Costa d’Avorio, rappresenterà in tal senso il banco di prova definitivo per dimostrare di essere ancora il giocatore dominante ammirato in Italia. Lo scrive TMW