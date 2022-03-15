Dalla Spagna sicuri, Kessiè ha già un accordo firmato con il Barcellona per l'anno prossimo

L'ivoriano del Milan sarebbe pronto a dire addio ai colori rossoneri per approdare alla corte del nuovo Barcellona di Xavi.

L'avventura di Frank Kessiè con la maglie del Milan ed in Serie A sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Secondo quanto infatti riportato dall'ANSA, che ha fatto da eco ad una precedente indiscrezione del quotidiano spagnolo sports. net, il calciatore ivoriano avrebbe sciolto le riserve relative al suo futuro decidendo di non rinnovare il contratto in scadenza con il Milan e siglando, già in queste ore un nuovo accordo con il Barcellona di Xavi per la prossima stagione.

''LA FIORENTINA GIOCA BENE MA DOPO LA PARTENZA DI VLAHOVIC FATICA MOLTO A SEGNARE''

https://www.labaroviola.com/merlo-la-fiorentina-gioca-bene-ma-dopo-la-partenza-di-vlahovic-fatica-molto-a-segnare/169101/