Kessiè alla Fiorentina in cambio di Veretout e soldi ai rossoneri. È l'ultima idea del Milan

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia Uno, il Milan ha pareggiato l'offerta della Roma per Jordan Veretout: 2.5 milioni di euro, cifra che rappresenta il salary cap p...

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia Uno, il Milan ha pareggiato l'offerta della Roma per Jordan Veretout: 2.5 milioni di euro, cifra che rappresenta il salary cap per Elliott. I rossoneri adesso dovranno cercare di avvicinarsi ai 25 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per il francese. L'ultima idea porta ad un possibile scambio con Kessie e conguaglio a favore dei rossoneri: l'ivoriano piace a Montella e il Milan non l'ha mai tolto dal mercato.

Milannews.com