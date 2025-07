Flachi su Kessié: “È un’incognita, può essere ancora competitivo? Il vantaggio può essere Pioli”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare l’attuale situazione in casa viola, a partire dalla suggestione Franck Kessié, accostato al club in questi giorni:

“Questo calciomercato italiano sembra del tutto improntato sui ritorni. Lui è un‘incognita, anche se con l’Atalanta e con il Milan ha fatto vedere cose molto buone. Ma a distanza di anni può essere ancora competitivo? Il vantaggio può essere Pioli”.

Spazio anche per una riflessione su Fazzini:

“La Fiorentina sta costruendo per il presente e per il futuro. Si sente che c’è un progetto. Anche lui è un’incognita ma di altro tipo, viene da una piazza piccola. Ma basterà dargli tempo, le qualità ci sono”.

Infine, su Lucas Beltrán, Flachi ha invitato alla prudenza:

“Sarei pronto a rivalutarlo. Farei valutazioni prima di mandarlo via a cuor leggero, come alternativa si può tenere. Ci si aspettava indiscutibilmente qualcosa in più, però l’impegno c’è sempre stato. Se non ci sono valide proposte dal mercato, lo terrei”.