Allegri fa la conta in attacco, Nkunku non recupera: contro la Fiorentina toccherà a Leao e Gimenez

Sosta delle nazionali maledetta per il Milan di Max Allegri che domani sera sfiderà nel posticipo la Fiorentina.

Nella conferenza stampa di oggi, l’allenatore livornese aveva anticipato il possibile forfait di Nkunku arrivato acciaccato dagli impegni della Francia con la nazionale.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante ex Chelsea non ha recuperato dal problema al piede ed è fuori dalla lista dei convocati.

Un’altra tegola per i rossoneri che dovranno rinunciare ad Estupinian, Rabiot, Pulisic e Nkunku con il tandem offensivo che sarà composto da Gimenez e Rafael Leao.