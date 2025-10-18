19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Allegri fa la conta in attacco, Nkunku non recupera: contro la Fiorentina toccherà a Leao e Gimenez

News

Redazione

18 Ottobre · 19:21

Aggiornamento: 18 Ottobre 2025 · 19:22

di

Scelte obbligate in attacco per il Milan che contro la Fiorentina dovrà rinunciare a Nkunku che non ha recuperato da un problema al piede

Sosta delle nazionali maledetta per il Milan di Max Allegri che domani sera sfiderà nel posticipo la Fiorentina.
Nella conferenza stampa di oggi, l’allenatore livornese aveva anticipato il possibile forfait di Nkunku arrivato acciaccato dagli impegni della Francia con la nazionale.
Come riportato da Sky Sport, l’attaccante ex Chelsea non ha recuperato dal problema al piede ed è fuori dalla lista dei convocati.
Un’altra tegola per i rossoneri che dovranno rinunciare ad Estupinian, Rabiot, Pulisic e Nkunku con il tandem offensivo che sarà composto da Gimenez e Rafael Leao.

