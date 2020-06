Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così ai microfoni di Radio Rai: “Le belle arti ci hanno dato ragione dicendo che non si tratta di un monumento storico: qua in Italia ne siamo pieni, se consideriamo pure gli stadi allora tutto risulta storico ed intoccabile. Il Meazza non scomparirà ma il Milan ha necessitàdi un impianto nuovo e confortevole. Se gli azionisti stranieri investono più di un miliardo credo che si possa parlare di miracolo”.