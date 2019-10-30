Pioli: "Qui al Milan ho trovato la società più vicina alla squadra. Mai in carriera mi è capitato.."

La presenza di una società, di una dirigenza, al fianco della squadra è spesso e volentieri vista come variabile necessaria per far rendere al meglio un gruppo di giocatori. Una questione su cui è sta...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2019 20:23

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