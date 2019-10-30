Pioli: "Qui al Milan ho trovato la società più vicina alla squadra. Mai in carriera mi è capitato.."
La presenza di una società, di una dirigenza, al fianco della squadra è spesso e volentieri vista come variabile necessaria per far rendere al meglio un gruppo di giocatori. Una questione su cui è sta...
La presenza di una società, di una dirigenza, al fianco della squadra è spesso e volentieri vista come variabile necessaria per far rendere al meglio un gruppo di giocatori. Una questione su cui è stato interrogato il tecnico del Milan Stefano Pioli, nell'odierna conferenza stampa alla vigilia della gara con la SPAL: "Mai avuta una presenza così attenta e disponibile come qui al Milan, con Massara, Boban e Maldini, anche il patron Gazidis ci viene a vedere agli allenamenti. Una presenza continua per supportare me e i giocatori é fondamentale".
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