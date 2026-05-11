Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"

Il giornalista è intervenuto per parlare del direttore viola Paratici

Il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la permanenza nel massimo campionato ottenuta dalla formazione di Vanoli. Secondo Di Marzio, la società toscana deve ora muoversi con estrema lucidità: “Il club gigliato ha il dovere di pianificare il futuro con le tempistiche corrette, definendo in modo inequivocabile la posizione di Paratici. Bisogna capire se ricoprirà ancora il ruolo di direttore sportivo nella prossima annata, nonostante il suo legame contrattuale sia molto duraturo”.

Il nodo centrale resta infatti legato alle sirene di mercato che coinvolgono la dirigenza stessa: “Le speculazioni continuano a rincorrersi, accostandolo alla Roma e, stando alle ultime notizie di ieri sera, anche al Milan. Di conseguenza, non è ancora del tutto limpido se Paratici opterà per la partenza qualora ricevesse nuove proposte, né se la società toscana gli concederà il via libera. Non dimentichiamo che proprio su di lui era stato impostato un progetto comunicativo basato sulla visione a lungo termine, finalizzato a realizzare quel salto di qualità che, nella stagione appena conclusa, non si è visto”.