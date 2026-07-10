Da Milano riportano: "Terracciano piace alla Fiorentina, è uno dei profili in uscita dai rossoneri"

L'esterno rossonero può essere un buon rinforzo per i viola

Sul fronte degli arrivi, gli occhi sono puntati anche in casa Milan, dove il nuovo tecnico Amorim si ritrova a gestire diversi elementi rientrati dai rispettivi prestiti e che inizierà a visionare già nei prossimi giorni nel ritiro di Milanello. Tra i profili in bilico per la prossima stagione spicca Filippo Terracciano, jolly di retroguardia in grado di muoversi all'occorrenza anche sulla linea mediana. Reduce dall'esperienza temporanea alla Cremonese, il calciatore classe 2003 sarebbe entrato nei radar della Fiorentina, come riferito dal portale milanlive.it. Non è un mistero che la dirigenza toscana sia a caccia di innesti sulle corsie esterne, specialmente a fronte delle probabili partenze di Dodo e Gosens. Grosso vedrebbe di buon occhio l'innesto del giocatore proprio per la sua spiccata versatilità tattica; dal canto suo, però, Amorim non intende dare il via libera alla cessione prima di averlo valutato attentamente sul terreno di gioco.