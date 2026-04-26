Nazione: “Milan e Atletico su Fagioli. Ma la Fiorentina lo cede solo con una maxi offerta da 40 milioni”

La Fiorentina vorrebbe blindare Fagioli, con Vanoli è sbocciato come play

Lì nel mezzo a gestire il gioco della Fiorentina. Oggi contro il Sassuolo e anche nella prossima stagione. L'intento del club viola è chiaro: blindare Nicolò Fagioli, renderlo assolutamente incedibile. Perché le voci di mercato hanno cominciato a circolare insistenti. La stagione non è ancora finita, ma chi ha bisogno di sistemare il centrocampo si è già messo all'opera. L'insidia Milan è quella più concreta. Allegri ne rivelò il talento all'improvviso. Ha sempre visto in Fagioli un elemento prezioso. Stima reciproca, certo. Anzi, fu proprio una telefonata di Max a spingere Nicolò verso Firenze all'inizio del 2025. I due non si sono mai mollati. Nasce da qui il grande interesse dei rossoneri, che vedono nel centrocampista piacentino l'alternativa e l'erede di Luka Modric nel cuore del centrocampo che con ogni probabilità dovrà alzare il livello in vista della prossima Champions League. Dalla Spagna, inoltre, giurano di un forte interesse dell'Atletico Madrid di Simeone.

Il presente di Fagioli dice altro. Oggi il Sassuolo, poi quattro partite per chiudere al meglio una stagione che doveva essere diversa. A livello personale ha cominciato con difficoltà il percorso tecnico di Pioli, con Vanoli (grandi meriti sono anche del tecnico) è sbocciato in un ruolo di play che non sentiva suo. Se la Fiorentina si è tolta dai guai con un certo anticipo è anche grazie alla sua stagione, condita da 3 gol e 3 assist. In tanti lo hanno osservato. Fagioli è piaciuto, tanto che è parsa ai più inspiegabile la sua esclusione dai convocati per il playoff mondiale. La Fiorentina non ha intenzione di cederlo. Chiaro che resti una variabile imponderabile. La classica offerta indecente sarebbe ascoltata. Tradotto? Intorno ai 40 milioni. Non per fare un prezzo, ma oggi Nicolò è di nuovo un gioiellino del calcio italiano. Lo scrive La Nazione.