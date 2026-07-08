Da Verona scrivono: "Belghali interessa a Fiorentina, Milan e Bologna, si parte da 10 milioni come base"

L'esterno algerino può andare in un altro club di A dopo il Mondiale

Stando a quanto riferito da L’Arena, il futuro di Rafik Belghali sembra essere sempre più lontano dall'Hellas Verona dopo l'esperienza al Mondiale con la nazionale algerina. L'esterno ha un accordo con gli scaligeri valido fino al 2029, una blindatura contrattuale che mette il club in una posizione di assoluto vantaggio.

In Serie A l'interesse per il calciatore è altissimo: Fiorentina, Bologna e Milan si sono già messe sulle sue tracce. Uno scenario ideale per il direttore sportivo Sean Sogliano, che può gestire la situazione senza fretta con l'obiettivo di scatenare una vera e propria asta di mercato. La valutazione iniziale fissata dal Verona è di 10 milioni di euro, ma la speranza della dirigenza gialloblù è quella di sfruttare i rilanci delle pretendenti per spingere la cifra finale fino a 15 milioni.