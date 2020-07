F. Galli a Radio Bruno: “Cutrone non molla mai, neanche in allenamento. E’ una risorsa per la Fiorentina”

Ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato il responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli in merito all’attaccante della Fiorentina, ex rossonero, Patrick Cutrone:

“Patrick è un ragazzo con grande volontà, è sempre concentrato e non si risparmia mai né in partita né in allenamento. Segnare, specialmente per un attaccante, può cambiare tanto dal punto di vista mentale perchè porta fiducia e questo in Cutrone si è visto”.

Prosegue Galli: “Alla Fiorentina c’è una concorrenza serrata, ma ho fiducia in Cutrone. Ci mette sempre l’anima; fin da quando era ragazzo ha sempre avuto tanta fame e voglia di migliorarsi. Per la Fiorentina è sicuramente una risorsa, ci vuole però il contesto ideale per rendere al massimo”.

“Se sarà l’attaccante del futuro della Fiorentina – conclude Filippo Galli – dipenderà da molti aspetti, ma prima di bocciarlo ci penserei due volte”.