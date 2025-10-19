Allegri: “Vincere non era semplice ma La Fiorentina ha creato poco. Leao meglio con Gimenez “

A pochi minuti dal termine di Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn all’interno del postpartita.

Ecco le parole di dell’allenatore rossonero:

“Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita, fino al momento del gol non abbiamo concesso un tiro in porta ma il gol lo potevamo evitare. Non era semplice vincere e siamo contenti di questo“.

Sulla prestazione di Leao:

“Quando c’era Gimenez era più libero ma ci si può abituare a giocare senza centravanti. Stasera Fofana ha fatto inserimenti da mezzala e questo è una cosa positiva“.

Sulla scelta del rigorista:

“Non c’è stata confusione, ho indicato a Rafa di tirare il rigore e stamattina aveva tirato bene. Di solito i rigori non li guardo mai a Torino non aveva portato molto bene, stasera meglio“.

Sul mancato utilizzo di Gimenez dal primo minuto:

“Se avevo qualcun’altro magari partivo con Gimenez, non avendo nessun’altro in panchina…

Ho aspettato il cambio perché c’era un calcio d’angolo, dopo l’ammonizione di Akethame ho chiamato Gimenez.

Quando ti mancano dei giocatori in quel ruolo ho dovuto fare una lettura di una partita, è andata bene. Il primo tempo potevamo andare in vantaggio, avevamo due occasioni nitide su palla inattiva”.

Sulla classifica:

“Nessun tipo di messaggio, abbiamo fatto altri 3 punti ma ne mancano ancora tanti per arrivare al nostro obbiettivo. Dobbiamo recuperare energie, speriamo di recuperare Loftus Cheek e Nkunku. Dobbiamo continuare a lavorare con grande entusiasmo senza esaltarci troppo perché il cammino è ancora lungo“.