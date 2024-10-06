Palladino: “Dobbiamo migliorare nella fase di gioco, Kean ha ancora margini di miglioramento”

Raffaele Palladino ha parlato al termine della vittoria per 2-1 contro il Milan a Dazn, queste le sue parole:“Gudmundsson è un campione, è forte, è molto importante per noi anche se è arrivato tardi e...

Raffaele Palladino ha parlato al termine della vittoria per 2-1 contro il Milan a Dazn, queste le sue parole:

“Gudmundsson è un campione, è forte, è molto importante per noi anche se è arrivato tardi e con dei fastidi muscolari subiti mentre era al Genoa. Deve trovare la forma migliore ma è un grande calciatore che sa giocare a calcio ed è imprevedibile, si sacrifica anche per i compagni come Kean.”

”Di solito gli attaccanti vivono di goal, quando si sbaglia di un rigore di solito si butti giù, Moise mi ha impressionato perché ha reagito e continuato a lottare, è un esempio per tutta la squadra. Può crescere anche se sta facendo grandi cose, ma in allenamento vedo grandi margini di allenamento.”

”Mi è piaciuto lo spirito di squadra, io dico sempre che si difende insieme e si attacca insieme. Oggi lo hanno fatto con coraggio e sacrificio, giocare con sto Milan è complicato perché ha messo in difficoltà Inter e Leverkusen, difendere insieme ti da anche grandi valori umani, se non difendi tutto insieme diventa difficile. Si deve migliorare nella fase di gioco, abbiamo grande qualità e serviva una vittoria così.”

“Il primo rigorista è Gud, il secondo è Moise ma questo vi fa capire l’unione del gruppo, oggi Gud l’ha concesso a Moise e dopo scherzavano nello spogliatoio, tra uomini si fa così.”

LE PAROLE DI FONSECA

https://www.labaroviola.com/fonseca-ogni-minimo-contatto-e-rigore-per-la-fiorentina-e-stato-troppo-facile-fare-goal/271272/