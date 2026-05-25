La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan pensa anche a Italiano e a Palladino per il post Allegri"

I rossoneri cercano un nuovo tecnico dopo il disastro di Max Allegri

Dell'addio di Massimiliano Allegri in realtà si parlava già quando il traguardo Champions sembrava ampiamente alla portata, ma ora che la crisi è conclamata non c'è più tempo da perdere: il Milan deve individuare rapidamente la nuova guida tecnica per poter pianificare un mercato che dipenderà inevitabilmente dall'identità tattica del prossimo allenatore, dato che impostare gli acquisti per un 3-5-2 richiede profili ben diversi rispetto a un 4-2-3-1. Se nelle scorse settimane erano circolati i nomi di Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, accolti però con tiepido entusiasmo, nelle ultime e convulse ore l'orizzonte si è allargato a diverse piste estere. Il vero nodo della questione risiede tuttavia nel profondo equivoco societario su cui Gerry Cardinale è chiamato a fare immediata chiarezza, in un contesto in cui l'unico dirigente a non rischiare la defenestrazione è Zlatan Ibrahimovic. Con Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada messi alla porta insieme ad Allegri, le primissime fasi di questa ricostruzione totale sono gestite proprio dallo svedese, rimasto in stretto e diretto contatto con la proprietà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport