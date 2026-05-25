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La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan pensa anche a Italiano e a Palladino per il post Allegri"

I rossoneri cercano un nuovo tecnico dopo il disastro di Max Allegri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 21:13
La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan pensa anche a Italiano e a Palladino per il post Allegri" -
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Dell'addio di Massimiliano Allegri in realtà si parlava già quando il traguardo Champions sembrava ampiamente alla portata, ma ora che la crisi è conclamata non c'è più tempo da perdere: il Milan deve individuare rapidamente la nuova guida tecnica per poter pianificare un mercato che dipenderà inevitabilmente dall'identità tattica del prossimo allenatore, dato che impostare gli acquisti per un 3-5-2 richiede profili ben diversi rispetto a un 4-2-3-1. Se nelle scorse settimane erano circolati i nomi di Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, accolti però con tiepido entusiasmo, nelle ultime e convulse ore l'orizzonte si è allargato a diverse piste estere. Il vero nodo della questione risiede tuttavia nel profondo equivoco societario su cui Gerry Cardinale è chiamato a fare immediata chiarezza, in un contesto in cui l'unico dirigente a non rischiare la defenestrazione è Zlatan Ibrahimovic. Con Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada messi alla porta insieme ad Allegri, le primissime fasi di questa ricostruzione totale sono gestite proprio dallo svedese, rimasto in stretto e diretto contatto con la proprietà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

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