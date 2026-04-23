CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"

Dalla stima ai tempi della Juve fino all’idea concreta in rossonero: intrecci di mercato e fattore Branchini, futuro incerto per il regista viola

Era stato uno dei suoi primi estimatori. Tanto che nel 2018 Allegri si riferiva così a lui: "Abbiamo un ragazzo che si chiama Fagioli. Vederlo giocare a calcio è un piacere: conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, come si passa la palla. È bello vederlo giocare". La parabola di Nicolò Fagioli non è stata quella che tutti si sarebbero aspettati. Dopo l'anno di squalifica per il caso calcio scommesse, il centrocampista classe 2001 ha faticato a trovare spazio nella Juve di Thiago Motta, tanto da venire venduto alla Fiorentina nel mercato di gennaio 2025 per 15 milioni più bonus. Alla notizia della cessione, il vecchio maestro Max sarebbe rimasto quasi senza parole: "Ma davvero la Juve lo vende? È un errore clamoroso".

In questa stagione, nonostante le difficoltà iniziali della Fiorentina, il classe 2001 è tornato a far vedere colpi da giocatore importante, con 2 goal e 3 assist in 29 gettoni totali raccolti. E chissà che ora i tempi siano maturi per un ritorno alla corte di chi, prima di tutti, aveva puntato con forza su di lui.

VOCI SUL MILAN

Secondo il collega Marco Conterio,Fagioli sarebbe un'idea concreta del Milan in vista della prossima stagione. Il club rossonero deve allungare la rosa con rinforzi di qualità, ancora meglio se italiani per il discorso liste, e la stima di Massimiliano Allegri è comprovata da diversi anni. Nicolò in rossonero potrebbe giocare sia davanti la difesa che nel suo antico ruolo di mezzala, una duttilità che può fare certamente comodo a una squadra che dovrà strutturarsi per il sempre più probabile ritorno in Champions League.

FATTORE BRANCHINI

Esiste un fattore che potrebbe facilitare un'eventuale offensiva del Milan per Fagioli: il centrocampista piacentino ha scelto, da poco, di affidare i suoi interessi sportivi al noto agente Giovanni Branchini ovvero il medesimo rappresentante di Massimiliano Allegri. Tutte le tessere sembrano costruire un puzzle chiaro ma in realtà bisogna considerare due fattori: l'ex Juventus ha anche molte richieste all'estero, specie in Liga, e la Fiorentina di Paratici potrebbe protendere per una cessione a un club straniero. [Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images]