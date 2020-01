Secondo TuttomercatoWeb, Lucas Paquetà, ha chiesto di non essere convocato per il prossima partita del Milan. Il trequartista brasiliano, è stato pagato 38 milioni di euro un anno fa ma non trovando spazio con Pioli. Il suo agente sta arrivando in Italia per cercare di convincere il Milan, a cedere il ragazzo e nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.