Il Milan ha pochi giorni per preparare la Fiorentina, mercoledì giocherà il derby contro l'Inter

Dopo la vittoria contro l'Atalanta per la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima delicata sfida contro il Milan a San Siro di sabato prossimo. Un vantaggio per la Fiorentina potrebbe arrivare...

Dopo la vittoria contro l'Atalanta per la Fiorentina è già tempo di pensare alla prossima delicata sfida contro il Milan a San Siro di sabato prossimo. Un vantaggio per la Fiorentina potrebbe arrivare dal calendario visto che con il Milan fuori dalle coppe europee e con la Fiorentina il Giovedì seguente impegnata a Celje la gara verrà giocata come detto il Sabato.

Ma se la Fiorentina avrà tutta la settimana per preparare la partita il Milan al contrario avrà il derby di Coppa Italia di Mercoledì e dunque avrà le sole giornate di Giovedì e Venerdì per preparare la sfida contro la Fiorentina. Un vantaggio che gli uomini di Palladino dovranno fruttare anche se fare punti a San Siro non è mai semplice, inoltre il derby di coppa Italia contro l'Inter può accendere gli entusiasmi di un ambiente rossonero che sembra ormai a terra