Nazione: “Paratici al Milan? Risposta all’istante: era ed è al Viola Park a costruire la nuova Fiorentina”

In casa Milan è scoppiata una bufera

Scoppia la bufera in casa Milan e chi finisce per ritrovare il suo nome accostato al club rossonero? Ovvio, Fabio Paratici. E così, l'altra sera, un attimo dopo il maxi-strappo in casa milanista (con gli addii di Allegri, Tare e Furlani), ecco il primo rimbalzo relativo al dirigente viola. Appunto, Paratici che secondo i bene informati sarebbe stato di nuovo nel mirino dei rossoneri. Voci più che indiscrezioni e una risposta (indiretta) arrivata all'istante da Firenze: Paratici era ed è al Viola Park a costruire la nuova Fiorentina. Lo scrive La Nazione.