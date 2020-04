Yonghong Li, ex presidente rossonero, ha parlato ai microfoni di SempreMilan della sua esperienza da presidente rossonero soffermandosi anche sulle parole che il numero uno viola Rocco Commisso ha più volte riferito a lui, asserendo che pur avendolo chiamato per discutere riguardo una cessione del club, Li non ha neanche risposto: “Ciò che Commisso ha offerto per acquistare il Milan è stato un insulto e da ritenersi irrisoria, in particolare perché si parlava di un club come il Milan. Magari sarà stato ingannato dai suoi consiglieri che erano arroganti e ignoranti. Non volevamo perdere tempo con lui perché avevamo offerte più importanti e soprattutto cose più importanti a cui pensare”.

TuttoMercatoWeb.com