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Notizie Yonghong Li Fiorentina

Le parole di Yonghong Li fanno sorridere Commisso, la verità sull'attacco contro il patron della Fiorentina

29 aprile 2020 10:32

Yonghong Li su Commisso: "I suoi manager sono arroganti. L'offerta per il Milan fu irrisoria.."

28 aprile 2020 17:47

Yonghong Li non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale del Milan. Adesso...

22 giugno 2018 18:23

L'inchiesta di Report (Rai 3) smaschera il Milan. Ecco chi c'è dietro il presidente fantasma senza soldi

05 giugno 2018 11:36

Milan nei guai, la società di Yonghong Li è fallita, il suo patrimonio sarà commissariato

21 marzo 2018 11:19

Milan: Yonghong Li in difficoltà. Arriva un gruppo arabo alla guida del club? Intanto la UEFA...

04 dicembre 2017 14:22

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