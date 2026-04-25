Gazzetta: "Piccoli verso la quinta da titolare, ma il futuro resta legato a Kean e al nuovo tecnico"

Piccoli stringe i denti nonostante l’affaticamento e cerca il gol, mentre la società rinvia ogni decisione sul suo futuro all’estate

Domani contro il Sassuolo, Roberto Piccoli si prepara a partire titolare per la quinta gara consecutiva. L’attaccante, arrivato dal Cagliari, non segna su azione da metà marzo, quando in pochi giorni trovò il gol prima contro la Cremonese e poi in Europa contro il Rakow. La sua non è stata una stagione brillante: il rendimento visto a Cagliari non si è ancora ripetuto a Firenze, anche a causa delle difficoltà generali della squadra fin dall’inizio dell’anno.

Negli ultimi dieci giorni, inoltre, Piccoli ha dovuto fare i conti con un affaticamento agli adduttori, scendendo comunque in campo nelle ultime due partite grazie ad alcune infiltrazioni, senza mai tirarsi indietro.

Sul futuro è ancora tutto da definire. Molto dipenderà da diversi fattori, tra cui il ruolo di Moise Kean e la scelta del nuovo allenatore. A gennaio il classe 2001 non poteva trasferirsi altrove per questioni regolamentari legate alla Coppa Italia, ma in estate verranno fatte valutazioni più ampie sull’intera rosa.

Considerato l’investimento di 25 milioni fatto la scorsa estate, una cessione appare complicata senza un’offerta importante. Anche l’ipotesi di un prestito sembra poco probabile: al momento, lo scenario più realistico è che Piccoli resti in squadra come alternativa al centravanti titolare. Lo riporta Gazzetta.