CorSport: "Paratici, missione attacco: tra conferme e rivoluzioni per il futuro offensivo"

Scelte decisive tra rilanci e cessioni: Paratici cerca la formula per rilanciare l’attacco viola

Nel suo intervento sul Corriere dello Sport – Stadio, Alberto Polverosi sottolinea come la stagione di Moise Kean sia stata frenata da continui problemi fisici e da una gestione degli infortuni poco lineare. I suoi numeri risultano inferiori rispetto alla stagione precedente, mentre l’ingaggio elevato e la presenza di una clausola complicano un’eventuale cessione.

Per quanto riguarda Roberto Piccoli, arrivato come alternativa, il rendimento è stato deludente: pochi gol nonostante un utilizzo significativo. In questo modo, la Fiorentina rischia di non riuscire a rientrare dell’investimento effettuato su di lui.

Spetterà a Fabio Paratici individuare la soluzione più efficace. Le possibilità sono diverse: mantenere entrambi in rosa, puntare su Roberto Piccoli cedendo Moise Kean, rilanciare Kean sacrificando Piccoli oppure intervenire con una rivoluzione totale del reparto offensivo. Si tratta di una scelta estremamente delicata, che richiederà un autentico “capolavoro” a livello dirigenziale.