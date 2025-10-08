Orlando difende Piccoli: "Sente la porta, ha grandi qualità ed è un giocatore molto interessante"

Le parole di Massimo Orlando in difesa dell'onerosa operazione che ha portato a Firenze Roberto Piccoli

Roberto Piccoli è una delle poche note positive di queste prime partite della Fiorentina.

L'ex attaccante del Cagliari, approdato in viola in estate per circa 27 milioni si è sbloccato una settimana fa' contro il Sigma Olomouc e stava per ripetersi contro la Roma dove solo una traversa gli ha negato il primo gol in campionato. Gattuso inoltre ha premiato il calciatore bergamasco con la prima chiamata in nazionale maggiore dopo il forfait di Matteo Politano.

Intervistato ai microfoni di Lady Radio, Massimo Orlando ha espresso le sue impressioni sull'attaccante della Fiorentina:

“Voglio difendere Piccoli: è appena arrivato, col Torino ha avuto una buonissima occasione su una palla di Sohm e tutti a dire che doveva incrociare il tiro. Calma. Ha dimostrato di essere un attaccante che sente la porta, si è visto col Sigma Olomouc e anche con la traversa colpita contro la Roma. Non è detto che se vieni pagato 27 milioni allora devi dimostrare tutto dal primo minuto, non è così: ha grandi qualità ed è un giocatore interessantissimo. In questo momento sta soffrendo perché la Fiorentina in generale sta andando male. Io ci andrei calmo con i giudizi su di lui”.