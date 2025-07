Da Cagliari, La Fiorentina resta interessata a Piccoli per l’attacco. C’è anche il Bologna

Il futuro di Roberto Piccoli è tutt’altro che definito, con l’attaccante che rimane al centro dell’attenzione di due importanti club di Serie A. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, sia il Bologna che la Fiorentina hanno mantenuto vivo il loro interesse per il giovane attaccante, monitorando attentamente la sua situazione in vista della prossima sessione di mercato. Questa duplice attenzione da parte di squadre con ambizioni europee sottolinea il potenziale di Piccoli e la sua capacità di attrarre club che cercano rinforzi nel reparto offensivo.

Roberto Piccoli, classe 2001, è un attaccante che ha dimostrato buone qualità fisiche e un certo fiuto per il gol, come testimoniano le 10 reti nell’ultima stagione. Le sue precedenti esperienze, seppur con alti e bassi, hanno contribuito a formare un giocatore con margini di crescita ancora importanti. È proprio questo potenziale, unito alla possibilità di acquisire un attaccante giovane e promettente, che attira l’attenzione di club come Bologna e Fiorentina. Lo riporta Cagliari News24.