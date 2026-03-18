Vanoli: “Dobbiamo rendere stabili le prestazioni evitando alti e bassi, Piccoli è un diamante grezzo”

Alla vigilia degli ottavi di ritorno in programma in Polonia, Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita tra Fiorentina e Rakow.

Ecco le parole del tecnico viola:

“Le vittorie sono sempre fondamentali: ti fanno crescere e aumentano la fiducia nei tuoi mezzi. Quella di lunedì, poi, era una sfida diretta e particolarmente delicata. La prestazione è stata davvero positiva, così come la qualità dei gol segnati: i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Adesso però serve la consapevolezza che è stato solo un ulteriore passo avanti, perché ci aspetta un’altra gara difficile già domani sera”.

Sulla continuità:

“È proprio questo su cui stiamo lavorando: rendere più stabili le nostre prestazioni, evitando questi alti e bassi. È soprattutto una questione di mentalità. La vera capacità sta nel recuperare le energie mentali, considerando che la partita arriva dopo soli due giorni di lavoro. Questo recupero avviene più attraverso l’analisi video che sul campo, ma deve diventare un approccio mentale costante. Dobbiamo crescere molto sotto questo aspetto. Anche contro la Cremonese, sul 3-0, appena abbiamo abbassato l’attenzione abbiamo subito gol. Serve crescere in fretta”

Su Kean:

“Sta bene, l’avevamo già portato in panchina con la Cremonese, lo stavo per mettere dentro alla fine ma Ranieri ha avuto i crampi. È pronto sia dall’inizio o dalla panchina”.

Su Piccoli:

“L’ho detto già dopo la partita con la Cremonese: Roberto è un diamante grezzo. È un ragazzo straordinario, ma a volte la sua grande voglia di fare rischia di rallentare il processo di apprendimento. Stiamo lavorando su questo aspetto: è un profilo di grande prospettiva, su cui è stato fatto un investimento importante. Ha avuto anche la possibilità di giocare molto, e questo lo sta aiutando a crescere. Se guardate il gol di lunedì, l’azione è significativa: attacca la profondità una prima volta, rientra, e poi la riattacca sull’altro lato sfruttando al meglio l’ottimo passaggio di Gosens”.