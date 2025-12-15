Fattori: “Davanti non segni neanche con le mani, ieri le occasioni ci sono state, Kean le deve concretizzare”

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “Noi dobbiamo avere fiducia, la speranza è l’ultima a morire, i punti a disposizione sono ancora 69 e ci vuole tanta fiducia appunto per pensare di farne 30. La Fiorentina può farli? Certo ha le potenzialità per farli ma non questa Fiorentina e uscirne la vedo complicata. Siamo la peggior difesa, ed è un problema di squadra, e davanti non segni neanche con le mani perché ieri le occasioni ci sono state. Kean le deve concretizzare altrimenti è inutile crearle, come quando si dice di aver preso palo. Con i pali non vai da nessuna parte. De Gea lasciamolo stai. Fagioli? Ora ci si accontenta. Vanoli? Mangiare gli allenatori non è mai un buon segno ma se uno arriva comanda mentre, con Vanoli si ha l’impressione che comandino i giocatori”.