Ravanelli non ha dubbi su Kean: “Ha forza e fisico per essere il nove della Juventus”

Ravanelli sottolinea le qualità dell’attaccante, convinto che possa interpretare al meglio il ruolo di centravanti nella squadra bianconera

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha commentato il reparto offensivo della squadra di Luciano Spalletti soffermandosi in particolare su Moise Kean. Secondo lui, l’attaccante resta un profilo adatto ai bianconeri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ravanelli ha dichiarato:

“Ho sempre avuto un debole per Kean, che alla Juve ha già giocato. Forse ha avuto qualche infortunio di troppo, ma ha la forza e il fisico per essere un numero nove da Juventus.”