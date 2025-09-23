Orlando preoccupato: "Fiorentina sbilanciata, senza equilibrio. Kean? Segnali di nervosismo"

L'ex Fiorentina: "Kean in Nazionale ha fatto bene, ma domenica l'ho visto stanco

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina e opinionista, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito all'andamento della viola.

I dubbi sulla formazione di Stefano Pioli:

"C’è da preoccuparsi non per la classifica, ma perché ad ora non si vede una via d’uscita chiara. Il gioco non c’è e lo ha riconosciuto anche lo stesso Pioli quando ha detto che devono giocare più la palla, invece non costruiscono occasioni da gol".

Orlando sul sistema di gioco:

"Senza voler dare consigli, farei un 4-3-2-1, sennò la squadra è sbilanciata, non c’è equilibrio. Con l’albero di Natale potrebbero emergere di più Gosens, Fazzini e Gud, oltre a Kean".

A proposito di Moise Kean:

"In Nazionale ha fatto bene. Domenica però l’ho visto spesso chinato con le mani sulle ginocchia, stanco, perde i duelli. Sono segnali di nervosismo"