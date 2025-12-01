Kean incoronato al Gran Galà del Calcio: la Fiorentina si affida a lui per cambiare rotta

Moise Kean è stato celebrato al Gran Galà del Calcio ed inserito nella Top 11 dello scorso campionato, un riconoscimento che conferma il valore del suo contributo nella passata stagione in maglia viola. Il centravanti ha avuto un impatto determinante sul rendimento offensivo della Fiorentina, distinguendosi per continuità, fisicità, presenza in area e capacità di incidere nei momenti chiave.

Il premio ricevuto non rappresenta soltanto un tributo al lavoro svolto, ma anche un segnale dell’importanza che Kean ricopre oggi all’interno del progetto tecnico della Fiorentina. Con la squadra in grande difficoltà in fondo alla classifica, il ruolo del centravanti diventa ancor più centrale: dalla sua capacità di guidare il reparto offensivo, creare spazi, trascinare i compagni e ritrovare la via del gol può passare buona parte della risalita viola.

Questa quindi la Top 11 della Serie A 2024-25 (modulo 4-3-3) – Svilar; Dumfries, Rrahmani, Bastoni, Dimarco; Barella, McTominay, Reijnders; Kean, Retegui, Lautaro Martinez. All.: Conte.