Kean si riprende la maglia da titolare e contro l’Inter va a caccia della doppia cifra: il suo record è di 13 gol 

9 gol in 12 presenze per Kean in questa Serie A

Moise Kean è destinato a riprendersi la maglia da titolare in campionato domani contro l'Inter. Fin qui ha segnato 9 gol in Serie A in 12 presenze, come Thuram. Davanti ha solo Retegui. Uno ogni 111 minuti. Tutti in area facendo valere lo strapotere fisico e anticipo sul marcatore diretto, a cui vanno aggiunti i tre in altrettante partite in Conference League. Il prossimo sarebbe utile per arrivare per la seconda volta in doppia cifra nei cinque tornei più importanti dopo i 13 realizzati nel 2020-21 con il Paris Saint-Germain in Ligue 1, poi 17 in totale comprendendo anche Champions League e coppa nazionale nella prima e unica stagione francese, la migliore in carriera.

Quei 13 gol rappresentano il record personale, ovviamente già nel mirino del numero 20 viola, ricordando che a quei giorni gli ci sono volute 26 gare e che adesso siamo ad appena un terzo del percorso complessivo della Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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