Buon Compleanno Kean, oggi il capocannoniere della Fiorentina compie gli anni

Nonostante l’inizio di stagione sia stato turbolento in fase di realizzazione, gravata anche dai numerosi infortuni, oggi Kean sembra essersi ripreso l’attacco della squadra viola, contribuendo a portare la Fiorentina fuori dalla zona retrocessione.
Moise Kean ha fin qui realizzato 9 gol tra Conference (1) e Serie A (8), numeri lontani dalla scorsa stagione, ma chissà se l’ultima parte di stagione possa regalare qualche sorpresa in più, cercando almeno di avvicinarsi alla cifra dei gol segnati della scorsa stagione.