Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Buon Compleanno Kean, oggi il capocannoniere della Fiorentina compie gli anni

Moise Kean

L'attaccante viola compie 26 anni e si prende la Fiorentina sulle spalle: rendimento in ascesa, nelle utlime 3 partite ha segnato 3 gol

Nonostante l’inizio di stagione sia stato turbolento in fase di realizzazione, gravata anche dai numerosi infortuni, oggi Kean sembra essersi ripreso l’attacco della squadra viola, contribuendo a portare la Fiorentina fuori dalla zona retrocessione.

Moise Kean ha fin qui realizzato 9 gol tra Conference (1) e Serie A (8), numeri lontani dalla scorsa stagione, ma chissà se l’ultima parte di stagione possa regalare qualche sorpresa in più, cercando almeno di avvicinarsi alla cifra dei gol segnati della scorsa stagione.

 

