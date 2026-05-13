Repubblica: "Kean al centro del mercato viola, dubbi su Piccoli e Gud, non riscattati gli esterni"

Attacco in bilico tra cessioni e valutazioni: la Fiorentina riflette su investimenti, rendimento e strategie per il futuro

In casa Fiorentina l’attacco ruota soprattutto attorno alla situazione di Moise Kean. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la clausola rescissoria da 62 milioni sarà attiva dall’1 al 15 luglio, ma dopo una stagione del genere sono pochi i club pronti a investire cifre simili in questa finestra di mercato. Più probabili offerte inferiori in altri momenti, che porterebbero poi a una valutazione interna da parte del club viola.

Tra i fattori che potrebbero incidere su un eventuale addio ci sono anche aspetti legati al comportamento fuori dal campo e un ingaggio da circa 5 milioni di euro.

Dubbi anche su Roberto Piccoli: in caso di cessione si andrebbe incontro a una possibile minusvalenza, considerando i 27 milioni spesi la scorsa estate per prelevarlo dal Cagliari Calcio.

Sugli esterni non verranno riscattati Bryan Gil e Jack Harrison, arrivati in prestito a gennaio rispettivamente da Tottenham Hotspur e Leeds United. Infine, anche la posizione di Albert Guðmundsson è in discussione: l’islandese non ha convinto e un suo addio non è escluso.