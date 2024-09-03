Lo scopritore di Kean: "Se ritrova continuità torna ad essere determinante per la Fiorentina"

L’abbiamo coinvolto nell’attività agonistica con chi aveva due anni più di lui e immancabilmente segnava due-tre gol a partita

Renato Biasi, responsabile del settore giovanile dell'Asti Calcio, ha così parlato al Corriere dello Sport di Moise Kean: "Credo che abbia trovato l’ambiente giusto. E con la fiducia che gli stanno dando tutti, dalla società ai tifosi passando per l’allenatore, sta ritrovando la continuità che è requisito fondamentale per un centravanti e che aveva smarrito per vari motivi nelle ultime tre-quattro stagioni. Per farla breve: l’abbiamo coinvolto nell’attività agonistica con chi aveva due anni più di lui e immancabilmente segnava due-tre gol a partita. Se ritrova continuità torna ad essere determinante per la squadra: ormai è un calciatore e un uomo fatto e finito, a Firenze si può rilanciare".

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