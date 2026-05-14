Dal Viola Park, Kean si allena ancora a parte. Resta un piccolo spiraglio per una sua convocazione
Si complica il recupero dell'attaccante viola in vista della partita contro la Juventus. Le speranze però non tramontano
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 20:39
Secondo quando riportato dal Pentasport, Kean, nella seduta di oggi pomeriggio si è allenato ancora a parte.
Non tramonta la possibilità che possa essere comunque convocato, ma le possibilità si abbassano. La tibia non dà tregua all'attaccante viola, che in settimana aveva comunque svolto il riscaldamento con la squadra.
Del resto la rosa torna ad essere al completo, tutti i giocatori sono stati recuperati per la sfida contro la Juventus, alte le possibilità di rivedere Piccoli di nuovo tra i titolari.