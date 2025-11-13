13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Galbiati: “La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti”

Galbiati: "La difesa della Fiorentina? Pablo Marì il meno peggio, Pongracic più in difficoltà di tutti"

13 Novembre · 14:41

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 14:41

ACF Fiorentina Moise Kean Pablo Mari Pongračić

"Ranieri non è in un ottimo momento. Sohm? Nelle ultime gare il migliore a centrocampo"

Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, ha analizzato a Toscana TV i singoli giocatori della viola e le loro prestazioni. Ecco le sue parole.

Paolo Vanoli e il lavoro sulla difesa

“Vanoli credo proseguirà col 3-5-2, anche se con maggiore copertura e cercando molto di più la profondità. Gli esterni saranno meno alti e più attenti alla fase difensiva. In difesa la Fiorentina ha commesso tanti errori individuali, Vanoli ha sempre lavorato molto sull’aspetto difensivo e speriamo possa risolvere i problemi. In questa sosta, e lo si è capito, il nuovo allenatore lavorerà tanto anche sull’aspetto fisico. Non sappiamo che preparazione abbia fatto la Fiorentina, ci sono varie possibilità a seconda di cosa si sceglie, da quanto visto finora però qualcosa alla squadra manca”.

Retroguardia viola: il pensiero di Galbiati

Ranieri non è in un ottimo momento, ma chi lo è in difesa attualmente? Forse il meno peggio finora è Pablo Marì, non punterei il dito sul capitano viola. Pongracic è il più in difficoltà, ha esperienza ma in questo momento servirebbe altro. Il croato lo sposterei a metà campo, davanti alla difesa per vedere cosa succede, potrebbe essere un libero aggiunto davanti ai difensori. In difesa ho molta fiducia in Comuzzo, serve concretezza in questa fase. Viti non lo vedo male, si gioca il posto con Ranieri“.

L’attacco della Fiorentina

Sohm nelle ultime gare è stato il migliore a centrocampo, ha sostanza e ha dimostrato di avere buon tocco di palla, come evidenziato in occasione dell’assist a Piccoli a Marassi. È imprescindibile per la Fiorentina, mentre per rivedere Fagioli servirà del tempo: dipende solo da lui. Fortini è la nota più lieta, un giocatore interessante, che sa agire su entrambe le fasce, ha corsa, un calciatore su cui puntare molto. Se Gosens fosse pronto per la Juventus schiererei Fortini a destra al posto di Dodô. Davanti? Kean e al suo fianco Gudmundsson. Piccoli nelle ultime partite ha offerto prove positive ed averlo è importante: non deve però giocare in coppia con Kean”.

Conclude:
Le voci sulla cessione della Fiorentina? Se continuano ad uscire, significa che qualcosa di vero c’è. Però dobbiamo dare credito alle parole del presidente Commisso”.

 

