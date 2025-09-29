Bucchioni: "Fiorentina? Il peggior inizio nell'era dei tre punti. Kean? Fermo a zero gol fa impressione"

Enzo Bucchioni: "Pioli non si tocca, ma se non cambia rotta velocemente sarà durissima

Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha analizzato a Tuttomercatoweb il momento critico che stanno attraversando la Fiorentina e il suo allenatore Stefano Pioli.

"La Fiorentina sorprende ancora in negativo. La peggior partenza nell’era dei tre punti, i giocatori ci sarebbero, manca il gioco. Kean a zero gol fa impressione".

Prosegue:

"Pioli non si tocca, ma adesso arrivano Roma, Milan, Inter e se la viola non cambia rotta in fretta sarà durissima. Al Pisa, fra l’altro, manca un rigore per una mano evidentissima. Gli arbitri sono dei fenomeni, Rocchi li ha richiamati per un paio di errori proprio su falli di mano in area, ora per non sbagliare non fischiano e non “varizzano” più neanche quelli buoni. Ci vuol pazienza…"