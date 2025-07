Monti: “Da quel che so la Fiorentina ha fatto passi importanti verso Kean. Fiducia nel lavoro della società”

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi su Moise Kean e i possibili scenari nel futuro dell’attaccante Viola. Ecco le sue parole:

“Da quello che so la Fiorentina ha fatto dei passi veramente importanti verso Kean. Ora bisogna aspettare. Hai dei giocatori forti, è chiaro che vengano a chiederteli poi sta alla Fiorentina riuscire a trattenerli, sempre se la Fiorentina ha la possibiltà di farlo. In questo momento non sono spaventato perchè ho molta fiducia di quello che sta facendo la Fiorentina, io sono sicuro che Pioli, come ha parlato con Gudmundsson, abbia parlato anche con Kean. L’unico sospetto che ho è che se dovesse andare via, la Fiorentina vada a prendere il sostituto fuori dall’Italia. Sarei dispiaciuto e un po’ deluso a livello calcistico da Moise Kean se si avverasse questo scenario.”