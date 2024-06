Nazione: “Kean non sarà il titolare della Fiorentina ma è un pallino di Palladino. Per 12-13 milioni arriva”

Si è acceso poi all’improvviso il fronte Moise Kean. La Juventus, a un anno dalla scadenza del contratto, vuole venderlo per monetizzare. Circa 12-13 i milioni con i quali si dovrebbe fare l’operazione. Kean è un pallino di Palladino, che lo avrebbe voluto anche al Monza nello scorso mercato invernale.

Allora l’affare saltò, stavolta sembrano esserci buonissime premesse. Anche perché Kean avrebbe già aperto alla destinazione viola. E non è poco, visto che su di lui si sono materializzate diverse squadre negli ultimi giorni. Tra l’altro, l’operazione Kean non dovrebbe escludere l’arrivo di un’altra punta. Kean non sarebbe il centravanti designato titolare, ma un componente dell’attacco che deve essere restaurato. Lo scrive La Nazione.