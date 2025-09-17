Galli: "La Fiorentina di Pioli non ha mai convinto. Mi aspettavo di più da questo inizio"

Riccardo Galli: "C'è il rischio di affrontare la seconda raffica di partite senza Kean e questa cosa non mi piace

Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno e si è espresso sulle ultime in casa Fiorentina. Tra queste, la notizia dell'influenza rimediata da Moise Kean.

La preoccupazione per lo stop di Moise Kean:

"Il momento della Fiorentina è delicato, è già in direzione di calcoli che nessuno di noi avrebbe fatto. C'è il rischio di affrontare la seconda raffica di partite senza Kean e questa cosa non mi piace. Moise è il cuore di questa Fiorentina, speriamo che per domenica la febbre sia passata".

Un pensiero su Stefano Pioli:

"Per ora la sua Fiorentina non ha mai convinto. Per come conosco il tecnico, l'ho sempre considerato un allenatore costruttivo. Soffre questo momento, ma lui ci sta già lavorando per superarlo. In Pioli ho fiducia e con l'esperienza che ha troverà le soluzioni. Mi aspettavo qualcosa in più da questo inizio, soprattutto dopo l'entusiasmo pre stagione. La partita contro il Napoli? Nono stante sia arrivata una sconfitta pessima, pesano molto di più i pareggi con il Cagliari e con il Torino".