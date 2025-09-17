Kean ha saltato l’allenamento di oggi per una lieve influenza. Gudmundsson è recuperato

Lieve influenza per Kean che non sarà in gruppo per l’allenamento di oggi guidato da mister Stefano Pioli.

Moise Kean non è presente alla seduta di allenamento della Fiorentina che si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park. L’attaccante viola oggi starà a riposo per una lieve sindrome influenzale per poi essere al 100% per l’importante sfida di domenica al Franchi contro il Como di Fabregas.

Regolarmente in gruppo invece Albert Gudmundsson che da ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni e quindi pienamente recuperato.