"Un sogno che diventa realtà", Kean protagonista su EA SPORTS FC 26 anche come artista

Il bomber viola debutta nella colonna sonora del videogioco con "Bombay", firmata con il suo alias da rapper KMB

Moise Kean entra nella storia di EA SPORTS FC 26 non soltanto come calciatore, ma anche come artista. L’attaccante della Fiorentina noto nel mondo musicale con lo pseudonimo KMB è infatti uno dei protagonisti della nuova soundtrack ufficiale del videogioco, erede della storica saga FIFA.

Tra le 109 tracce che accompagneranno l’esperienza dei gamer di tutto il mondo figura anche la sua "Bombay", brano che sancisce il doppio volto creativo del classe 2000: talento sul campo e voce fuori dal rettangolo di gioco.

A confermare l’annuncio è stata la stessa EA Sports, che ha diffuso oggi un comunicato ufficiale con le parole entusiaste dell'attaccante: “Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà”.

Una dichiarazione che sintetizza il percorso di Kean, capace di farsi spazio nel calcio internazionale e ora pronto a conquistare anche le playlist digitali grazie alla sua carriera parallela da rapper.