Desolati: “Fiorentina troppo prevedibile: Kean ci mette grinta, ma riceve troppi pochi palloni”

Claudio Desolati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito al difficile momento che sta affrontando la squadra viola. Ecco le sue parole.
“Con la Juventus non può essere una partita come le altre. Vedere la Fiorentina così mi fa stare male: i giocatori in campo non trasmettono i valori di una volta. Non c’è senso di appartenenza, ai tempi si lottava solo per vincere”.
Prosegue:
“Questa squadra è troppo prevedibile. Kean ci mette grinta, ma riceve troppi pochi palloni: dobbiamo sfruttare di più la sua potenza e la sua velocità”.