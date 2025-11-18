18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Desolati: “Fiorentina troppo prevedibile: Kean ci mette grinta, ma riceve troppi pochi palloni”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

18 Novembre · 16:24

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 16:24

TAG:

ACF FiorentinaMoise Kean

di

"Non c'è senso di appartenenza"

Claudio Desolati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito al difficile momento che sta affrontando la squadra viola. Ecco le sue parole.

“Con la Juventus non può essere una partita come le altre. Vedere la Fiorentina così mi fa stare male: i giocatori in campo non trasmettono i valori di una volta. Non c’è senso di appartenenza, ai tempi si lottava solo per vincere”.

Prosegue:
“Questa squadra è troppo prevedibile. Kean ci mette grinta, ma riceve troppi pochi palloni: dobbiamo sfruttare di più la sua potenza e la sua velocità”.

