Kean: "Alla Juve ero precipitato nel buio, ho scelto la Fiorentina perché mi assomiglia, incoraggiato da Vlahovic"

Moise Kean è stato intervistato al Corriere della Sera: "A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle. L'anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno...

Moise Kean è stato intervistato al Corriere della Sera: "A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle. L'anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all'Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C'è chi cade in depressione, io invece ho reagito. Firenze mi ha fatto rinascere".

Quello che conta però è il presente e il connubio tra ambizione e rinascita, ha dato vita a un altro Moise Kean: "Ho scelto la Fiorentina perché mi assomiglia, è ambiziosa come me. È anche per l'orgoglio della sua gente per i propri colori. Firenze è calda e passionale e ha avuto, nella sua storia, grandi attaccanti. Quando è capitata l'opportunità, Vlahovic mi ha incoraggiato".

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