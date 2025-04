Massimo Mauro non usa mezzi termini sul caso calcioscommesse, riferendosi alla situazione del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. L’ex calciatore ha affidato a ‘La Repubblica’ il suo pensiero molto forte e preciso sulla situazione che sta avvolgendo il calcio italiano in questi ultimi mesi, queste le sue dichiarazioni: “Qualora fossero trovate prove di scommesse sul calcio come già accaduto anni fa, i calciatori dovrebbero essere espulsi definitivamente dalla Federazione”