Mauro: "L'Inter ha comprato il centrocampo della Fiorentina, come può competere per lo scudetto?"
Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Napoli e Juventus ed attualmente opinionista per Sky Sport, ha espresso la sua opinione sul momento estremamente negativo dell'Inter: "L’Inter ha comprato B...
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 12:38
Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Napoli e Juventus ed attualmente opinionista per Sky Sport, ha espresso la sua opinione sul momento estremamente negativo dell'Inter: "L’Inter ha comprato Borja Valero e Vecino che costituivano il centrocampo della Fiorentina, come era pensabile che potesse competere per lo scudetto? I viola non avevano fatto un grande campionato l’anno scorso".