Mauro: "L'Inter ha comprato il centrocampo della Fiorentina, come può competere per lo scudetto?"

Massimo Mauro, ex giocatore fra le altre di Napoli e Juventus ed attualmente opinionista per Sky Sport, ha espresso la sua opinione sul momento estremamente negativo dell'Inter: "L’Inter ha comprato B...

A cura di Redazione Labaroviola 05 febbraio 2018 12:38

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