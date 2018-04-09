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Gaffe di Massimo Mauro, pensa di non essere in diretta e dice: "La Var mi fa cacare"

Robusta gaffe di Massimo Mauro in diretta su Sky. L’opinionista, credendo di essere in pubblicità e non in diretta, dopo un confronto con il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, presente in studio, s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2018 14:26
Gaffe di Massimo Mauro, pensa di non essere in diretta e dice: "La Var mi fa cacare" -
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Robusta gaffe di Massimo Mauro in diretta su Sky. L’opinionista, credendo di essere in pubblicità e non in diretta, dopo un confronto con il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, presente in studio, si è concesso un’uscita piuttosto eloquente sul Var: “Mi fa cagare”.Parole che hanno scatenato l’ilarità in studio (e una smorfia sul volto di Rizzoli), con Maurovisibilmente imbarazzato per la leggerezza commessa.

Alfredopedullà.com

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