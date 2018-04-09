Gaffe di Massimo Mauro, pensa di non essere in diretta e dice: "La Var mi fa cacare"

Robusta gaffe di Massimo Mauro in diretta su Sky. L’opinionista, credendo di essere in pubblicità e non in diretta, dopo un confronto con il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, presente in studio, s...

Robusta gaffe di Massimo Mauro in diretta su Sky. L’opinionista, credendo di essere in pubblicità e non in diretta, dopo un confronto con il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, presente in studio, si è concesso un’uscita piuttosto eloquente sul Var: “Mi fa cagare”.Parole che hanno scatenato l’ilarità in studio (e una smorfia sul volto di Rizzoli), con Maurovisibilmente imbarazzato per la leggerezza commessa.

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