Massimo Mauro nella bufera, lo vogliono fuori da Sky: "Meglio la dialisi che guardare una partita dell'Inter"

Il giornalista non è nuovo a uscite infelici, adesso l'ha fatta grossa e tanti tifosi chiedono a Sky di rimuovere Massimo Mauro

Un'uscita infelice, che non è passata inosservata. L'opinionista di Sky Massimo Mauro sta scatenando le ire e l'indignazione del mondo del web. Il motivo? Le sue esternazioni fuori luogo a Sky Sport, sull'Inter: "Un mio amico interista di 80 anni, Cicillo, mi ha detto è meglio fare la dialisi che guardare le partite dell’Inter. E lui è sotto dialisi". L'imbarazzo ha subito rapito il mondo del web e in particolare i social network, che senza giri di parole si sono schierati contro l'ex giocatore. Gli utenti, in massa, pretendono scuse immediate e provvedimenti e c'è anche chi chiede l'allontanamento da Sky dell'ex Napoli e Juve.

Gazzetta.it