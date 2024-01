Massimo Mauro: “Nzola mi scuserà, ma la Fiorentina con un centravanti sveglio avrebbe fatto gol”

Massimo Mauro, ex giocatore, ha parlato a Pressing per commentare Fiorentina-Inter, queste le sue parole:

“La partita è piaciuta tantissimo, l’Inter ha sofferto tantissimo perché ha trovato una Fiorentina che ce l’ha messa tutta per fargli gol. Magari a volte non aveva tanto equilibrio ma ha cercato in tutte le maniere, è la sua maniera di giocare, ha anche rischiato ma ci ha provato. Nzola mi scuserà ma con un centravanti più sveglio e furbo secondo me la Fiorentina avrebbe fatto meglio”

