Massimo Mauro snobba i viola: “Vlahovic campione? Ma se ha giocato solo nella Fiorentina…”

Massimo Mauro, juventino doc, non smette di sminuire appena può la Fiorentina, oggi ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport parlando di Vlahovic, le sue parole:

Allegri ha messo Vlahovic in una cerchia ristretta con Haaland e Mbappé. D’accordo?

“Vlahovic per ora ha giocato solo alla Fiorentina. Per entrare in quel giro devi segnare nelle fasi finali della Champions e vincere lo scudetto segnando 25 gol. Ora tocca a lui, deve assumersi le responsabilità della Juventus: Dybala a Palermo era fenomenale, alla Juventus ha avuto difficoltà a diventare il leader della squadra».

Dusan può diventarlo?

«A suon di gol: se ne segni tanti come Ronaldo ti trasformi in leader. Non c’è dubbio che Cristiano lo fosse. Poi certo, la squadra deve vincere».

